È un Futsal Vasto formato trasferta: i biancorossi vincono 6-2 a Montesilvano

Terza partita fuori casa e terza vittoria per il Futsal Vasto nel campionato di serie C1 che, in questo avvio di stagione, è una squadra da trasferta. Oggi, nella sesta giornata di campionato, i biancorossi di mister Rossi si sono imposti 6-2 sul campo del Montesilvano C5.

Dopo una prima fase di gioco con buone occasioni da una parte e dall'altra sono stati i padroni di casa, al 25', a sbloccare il risultato. Ma, un minuto dopo, ci ha pensato Mileno a riportare la situazione in parità. Allo scadere, poi, Gaspari su calcio di punizione ha siglato il vantaggio dei vastesi.

Nella ripresa il Futsal Vasto è cresciuto di intensità e ha trovato al 36' il secondo gol di Mileno (3-1) riuscendo poi a controllare la partita. Al 47' Pescolla ha calato il poker, sei minuti dopo gol di Orticelli. Il Montesilvano, con il portiere di movimento, ha siglato il 5-2 ma, nel finale, sigillo sulla partita del classe 2000 Della Morte. Altri tre punti in cassaforte e tanto entusiasmo in casa biancorossa. Ora, per la la squadra del presidente Giacomucci, c'è solo da conquistare la prima vittoria amiche.