Domani a Cupello la riscoperta delle danze tradizionali: tarantella e pizzica

"Questa domenica, 28 ottobre, l’associazione La Banda di Eugenio organizza un evento dedicato alle danze tradizionali, in particolare la famosa pizzica pugliese e le tarantelle del Centro-Sud d’Italia". Lo annuncia una nota del sodalizio.

"L’incontro sarà condotto da Francesca Sara Spallone, docente specializzata in antropologia e psicologia dell’arte, che si dedica alle danze tradizionali da circa vent’anni come studiosa, performer e ricercatrice. Ha danzato con numerosi gruppi di musica etnica (tra cui Il Tratturo gruppo storico della tradizione molisana, e gli Arakne Mediterranea del Salento); negli anni ha tenuto corsi stabili e seminari intensivi sia in Italia che all’estero (Francia, Turchia, etc.). Attualmente dirige il Centro Danza Scarpette Rosse di Campobasso, dove il corso di tarantelle è ormai alla sedicesima edizione, ed è docente di Scienze Umane nei licei.

L’incontro di domenica è rivolto a tutti, senza limiti di età, e non occorre saper già danzare. Si aprirà con una breve introduzione teorica sul significato e la simbologia della danza, per poi passare alla pratica e alle dinamiche del ballo in coppia. L’idea dell’associazione La Banda di Eugenio è quella di partire da questo incontro per sviluppare un vero e proprio percorso sulle danze e le tradizioni italiane ed europee: la danza popolare è ormai riconosciuta in molti paesi come patrimonio dell’umanità, ma è anche un mezzo espressivo, un momento di aggregazione, un’attività in cui si incontrano cultura, divertimento e benessere psicofisico. Sede: Casa di Pietra, contrada da Ributtini (zona Cupello/Vasto/San Salvo). Info: Francesca 3479750871 – Anna 3207776274".