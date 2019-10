"Amici di sempre, amici per sempre", una serata di sorrisi per i "ragazzi" degli anni 60

Il 18 ottobre si è svolta la terza edizione du "Amici di sempre, amici per sempre". Cena al ristorante "Zi' Nicola" con rimpatriata di un gruppo affiatatissimo di amici del Quartiere: Via Ciccarone, Zona Cimitero, Santa Lucia, La Casetta, - compresi alcuni venuti da fuori regione, come i fratelli Peppino e Vincenzo Marinucci, e addirittura da Perth (Australia,) l’amico Michele Della Gatta - , che hanno condiviso tanti bei ricordi degli anni '60 e dintorni, vissuti in spensieratezza e allegria.

Non si è trattato solo di un'ottima cena, ma di un vero e proprio evento ricco di interventi, sketch e performance, impeccabilmente organizzato da Mauro Sabbatinelli, simpaticamente coadiuvato da Michele Di Foglio, per gli amici, "Lellino".

Durante l'avvicentarsi delle pietanze, naturalmente a base di pesce, sono intervenuti: Fernando D'Annunzio che impreziosito la stupenda serata, con due splendide macchiette dialettali in rima: "Pe‘ ppilise..." e “Se vvu‘ magnà lu puàsce“; mentre Mauro Sabbatinelli, tanto per rimanere in tema poetico, ha dedicato un suo componimento, “A Casarze“ e lo stesso ha allietato la serata con brani scelti di musica in tema con gli anni ricordati, lasciando poi, in ricordo a tutti un pregevole suo CD.

Vari sono stati gli interventi canori con N. Marchioli, V. Smargiassi, Peppino Palazzo, Pietro D’Adamo, Peppino Marinucci, che hanno rievocato brani indimendicabili della canzone italiana, e Lellino Di Foglio che ha incantato tutti con due brani dei Beatles (tassativamente in un impeccabile inglese maccheronico). Stupende sono state le barzellette in dialetto vastese raccontate e mimate dai diversi amici presenti, creando spesso un vero palco di cabaret.

Un grazie al Maestro ritrattista Filippo Stivaletta che ha messo a disposizione un pregevole suo dipinto, olio su tela, "Cunguarèlle", che dopo una "sofferta" operazione di sorteggio, è stato vinto dal fortunatissimo Domenico Pizzi. Si ringrazia il Ristorante “Zi Nicola“ per la location, per il personale impeccabile nel servizio, per l’ottima cena e la disponibilità dimostrata. Un ringraziamento alla pasticceria “La Vastese“ per l’ottima, deliziosa e ben decorata torta. Grazie a tutti gli intervenuti, "Amici di sempre amici per sempre“ ed un arrivederci al prossimo anno, visto che è già desiderio di tutti ripetere l'evento.

