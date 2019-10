Ivo Menna: "Direzione del Polo culturale, faremo ricorso al Tar per entrambi gli esclusi"

Un comizio domenica alle 17 in piazza Diomede a Vasto. Lo terrà Ivo Menna, fondatore della lista civica La nuova Terra, per tornare a dire la sua in merito al concorso per l'assegnazione del posto di direttore del Polo culturale Città del Vasto.

A vincere la selezione è stato il compositore vastese Raffaele Bellafronte [LEGGI], che è prevalso sugli altri due partecipanti Mihai Ungureanu, ex direttore generale della Filamornica di Craiova, e Leonardo Quadrini, direttore d'orchestra e pianista accompagnatore di Katia Ricciarelli.

Menna annuncia due ricorsi al Tar: dopo quello per conto di Ungureanu, di cui aveva parlato nei giorni scorsi, ora anche una seconda azione legale per Quadrini: "Il suo curriculum - sostiene l'ambientalista vastese - non è stato valutato con la giusta attenzione. Il maestro quadrini è un direttore d'orchestra di fama internazionale e un insegnante di conservatorio".