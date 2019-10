Il Comune di San Salvo premia il merito: il 30 ottobre la cerimonia

Per il settimo anno il Comune di San Salvo celebrerà gli studenti più meritevoli che nello scorso anno scolastico hanno terminato il percorso di studi con il massimo dei voti. L’appuntamento con Premiamo il merito, al quale sono invitati anche i familiari, è per martedì 30 ottobre alle ore 10.00 nella sala teatro del Centro culturale “Aldo Moro”. L’iniziativa è promossa dell’amministrazione comunale e dalla presidenza del Consiglio che vuole riconoscere e premiare il merito scolastico degli studenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado a San Salvo.

“Lo voglio ricordare anche quest’anno – tiene a precisare il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano – come il Premio al merito scolastico non è una competizione, ma una sorta di promozione ad acquisire l’impegno come metodo di lavoro perché così non ci è precluso nessuno obiettivo”.

Alla cerimonia saranno presenti i dirigenti scolastici Annarosa Costantini (Istituto comprensivo 1 e Istituto Mattioli) e Vincenzo Parente (Istituto comprensivo 2).