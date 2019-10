Convegno della protezione civile di Casalbordino sulla gestione delle emergenze nei Comuni

Sabato 27 ottobre, alle 17.30, l'auditorium comunale "Tito Molisani" di Casalbordino ospiterà il convegno organizzato dall'Associazione di protezione civile Madonna dell'Assunta FirCb di Casalbordino in collaborazione con il coordinamento di protezione civile del Vastese che affronterà alcuni temi cruciali nella gestione delle emergenze a livello comunale. In particolare si parlerà del Dlg n.1 del gennaio 2018 sulla riforma della PC, dei COC e delle comunicazioni radio in emergenza e dei piani di emergenza comunali.

Interverranno Mimmo Budano (presidente dell'Unione dei Miracoli), Filippo Marinucci (sindaco di Casalbordino), Luciano Lapenna (presidente Anci Abruzzo), Saverio Olivi (coordinatore nazionale Fir cb, Mario Mazzocca (sottosegretario alla Regione Abruzzo) e funzionari regionali e del dipartimento nazionale di protezione civile.