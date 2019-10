Auto si ribalta sulla strada Vasto - San Salvo: marito e moglie estratti dall’abitacolo

21.30 - Non sono gravi le condizioni dei due feriti. L'uomo ha riportato un trauma alla spalla, mentre la donna alcune contusioni.

L'INCIDENTE - Una coppia è rimasta ferita in un incidente stradale sulla Provinciale che collega Vasto e San Salvo. Una Peugeot si è ribaltata su un lato nel tratto in curva prima dell'incrocio per località "Buonanotte".

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Vasto e sono presenti i medici del 118 e la polizia stradale che regola il traffico.

I pompieri hanno estratto dall'abitacolo marito e moglie.

In aggiornamento