"Moments and memories": docenti e alunni raccontano il loro Erasmus

L’IIS Mattei di Vasto organizza, per sabato 27 ottobre alle 10,30, una giornata Erasmus per condividere con docenti, alunni, famiglie ed istituzioni territoriali i risultati delle mobilità in tirocini lavorativi svolte in Irlanda- Bandon e Cork – e in Inghilterra - Portsmouth e Southampton - da 50 studenti dell’Istituto Mattei e del Polo Liceale Mattioli grazie al progetto “Smart Skills to Be Smart” realizzato nell’ambito del Programma Erasmus Plus KA1 VET.

Saranno inoltre presentate le esperienze di aggiornamento professionale svolte all’estero da 31 docenti dell’Istituto Mattei grazie al progetto “Restart” realizzato nell’ambito del programma Erasmus plus KA1 – mobilità del personale della Scuola, finalizzato allo sviluppo delle competenze del personale docente per una scuola altamente formativa orientata al successo degli studenti.

I beneficiari delle mobilità – studenti e docenti - racconteranno come le attività formative e di tirocinio realizzate in Irlanda, Islanda e Regno Unito hanno contribuito a rafforzare la dimensione europea delle scuole coinvolte e a potenziare le proprie competenze in termini di arricchimento professionale e personale e di acquisizione di nuove tecniche e metodologie didattiche.

Una giornata dedicata ai racconti, alle storie, alle testimonianze, ai ricordi e alla sottolineatura di come stanno cambiando le scuole che si confrontano con la dimensione europea offerta dal Programma Erasmus PLUS.

L’ evento si chiuderà con la consegna degli Europass per tutti i partecipanti.

IIS Mattei - comunicato stampa