"Finalmente abbiamo un campo con due porte da rugby"

Ieri sera è stato completato il posizionamento delle due porte da rugby, dalla caratteristica forma ad H, sul campo sportivo della parrocchia San Giovanni Bosco a Vasto. "Quest'anno grazie all'infinito sostegno della comunità salesiana siamo riusciti a realizzare un sogno che, per noi della Tetras, ha lo stsso valore del piantare una bandiera su Marte", commenta il responsabile della Polisportiva Tetras, Marco Acquarola.

"Per tanti può sembrare una cosa da niente, probabilmente per gli altri sport la porta non è un elemento così significativo, ma per noi rugbysti è un vero è proprio simbolo. Ora a Vasto si può dire che si gioca a Rugby ed è un dato di fatto visibile.

Seguiranno tante altre novità nelle prossime settimane tra cui i primi risultati dei campionati ma sopratutto la nuova sezione della nostra Polisportiva, l'atletica leggera".