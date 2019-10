"Concorso per direttore del Polo culturale, abbiamo indovinato il vincitore"

"Siamo stati subissati di telefonate: ma come avete fatto a indovinare anche questa volta il vincitore, addirittura prima di conoscere i candidati?". Lo affermano, in un comunicato stampa, i consiglieri comunali d'opposizione Davide D'Alessandro (Vasto 2016), Alessandro d'Elisa (gruppo misto), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (Il nuovo Faro) e Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia).

Secondo i rappresentanti di centrodestra e liste civiche, la risposta è "semplice, molto semplice. Tutti i possibili candidati potevano avere, al massimo, rilevanza internazionale. Solo chi ha vinto aveva rilevanza mondiale. Potevamo sbagliare? No, assolutamente no. A Vasto i concorsi, da Lapenna a Menna, sono tutti trasparenti, come sono trasparenti le procedure, come sono trasparenti le commissioni e chi le nomina. Come è trasparente e correttissimo tutto l'operato della segretaria Erspamer. Vasto è la culla della legalità e della meritocrazia. Viva Vasto, forza Vasto e lunga vita all'amministrazione Menna! Fino a prova contraria".