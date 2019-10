Vaso precipita da un palazzo, attimi paura per un passante distante pochi metri

Un vaso è caduto da un palazzo di via Giulio Cesare a pochi metri da un frequentato bar. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ma, per chi si trovava a passare a breve distanza, sono stati attimi di paura.

Ieri pomeriggio, al secondo piano dell'edificio, l'alloggiamento metallico che sosteneva il vaso di plastica ha ceduto portandosi dietro il contenitore e il suo contenuto: terra e pianta grassa.

Per una pura casualità, nessuno si trovava a transitare proprio lì sotto, ma un pedone distante pochi metri l'ha scampata per poco.