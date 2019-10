Prevenire le truffe agli anziani, a Cupello i carabinieri incontrano i cittadini

Sono sempre molte le segnalazioni di truffe di vario genere ai danni degli anziani. Per questo, l'arma dei carabinieri, oltre ad avere diffuso materiale informativo, sta tenendo incontri sul territorio per dare ai cittadini delle semplici nozioni su come difendersi dai malfattori.

Martedì 30 ottobre, alle 18, presso il Municipio di Cupello, si terrà l'incontro promosso dall'assessorato alle politiche sociali in collaborazione con il comando della Compagnia carabinieri di Vasto e il comando della stazione carabinieri di Cupello.

Interverranno il sindaco di Cupello Manuele Marcovecchio, il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia carabinieri di Vasto, il tenente Luca D'Ambrosio, comandante del Norm di Vasto, e il maresciallo Francesco Ciancio, comandante della stazione carabinieri di Cupello.