Pista pedonale di fianco alla pista ciclabile, iniziati i lavori a Vasto Marina

"Sono iniziati a Vasto Marina i lavori per la realizzazione del collegamento pedonale da affiancare alla esistente pista ciclabile". Lo annuncia una nota del Comune di Vasto.

"L’intervento sarà eseguito sul lato mare e la pavimentazione realizzata con conglomerato ecologico. Il restyling comprenderà anche la sostituzione dei dissuasori in cemento, posizionati all’ingresso degli accessi dell’area Sic, con muretti in mattoncini, che fungeranno anche da panchine garantendo il decoro della zona. All’interno del progetto è previsto il monitoraggio dell'area protetta attraverso un modello di rilievo digitale al fine di valutare, nel tempo, le naturali evoluzioni del sistema dunale e retrodunale".

“La realizzazione del collegamento pedonale - ha spiegato l’assessore alle Politiche Ambientali e del Territorio, Paola Cianci - nasce per garantire una maggiore fruibilità in sicurezza della pista ciclabile e per dare la possibilità agli utenti di apprezzare l’ambiente che caratterizza l’area protetta. L’obiettivo è quello di arrivare ad una riqualificazione ambientale che sono certa sarà condivisa da molti cittadini, sempre più numerosi frequentatori di quella zona. Ringrazio i rappresentanti della gestione della Riserva di Marina di Vasto che stanno monitorando i lavori in corso in sinergia con i tecnici del Settore Lavori pubblici, Parchi e Riserve”.