Seconda rapina alla Bper di via Tobruk, bottino: 500 euro. Ritrovata l’auto usata per la fuga

15.20 - Il bottino non è ingente perché i due non hanno aperto la cassa. È in corso la denuncia, ma si tratterebbe al massimo di 500 euro. Uno dei due è di carnagione scura, ma il commissario Capaldo esclude che possa trattarsi di uno straniero: "Sto aspettando di visionare le immagini delle telecamere, ma dubito fortemente che l'uomo di carnagione scura potesse essere straniero".

15.00 - L'auto usata per la fuga è stata ritrovata abbandonata in territorio di Vasto, in località "San Lorenzo". A rinvenire il veicolo sono stati i carabinieri di Vasto; il mezzo è stato portato in Commissariato. Si tratta di una Fiat Uno nera e non di una Punto come era emerso nei momenti successivi alla rapina.

12.35 - Sul posto anche il sindaco Francesco Menna.

11.56 - Secondo alcune testimonianze, l'auto sarebbe fuggita in direzione della circonvallazione Istoniense.

11.53 - I due rapinatori erano armati di taglierini. Al momento del colpo, in banca c'erano una decina di dipendenti e quattro clienti, tra i quali l'anziana che ha accusato un malore.

11.50 - Per aiutare le forze dell'ordine nelle ricerche dei rapinatori è in arrivo l'elicottero della polizia da Pescara. Probabile che un terzo complice fosse in attesa nell'automobile.

11.45 - Sono due le persone entrate in azione, sulla quarantina, con il volto parzialmente coperto da una sciarpa. La fuga è poi avvenuta a bordo di una Fiat Punto di colore nero (vecchio modello).

SECONDA RAPINA ALLA BPER - Ancora la filiale Bper di via Tobruk nel mirino dei malviventi. Poco dopo le 11 di stamattina hanno fatto irruzione nell'istituto di credito costringendo i cassieri a consegnare del denaro.

Le modalità sono simili a quelle del marzo scorso [LEGGI]. Sul posto ci sono gli agenti del commissariato di Vasto e un'ambulanza del 118 per soccorrere un'anziana cliente colta da malore. Sul posto c'è anche il commissario Fabio Capaldo.