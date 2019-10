Nel turno infrasettimanale pareggio a reti bianche tra Vastese e Recanatese

Finisce 0-0 la sfida tra Vastese e Recanatese, turno infrasettimanale valido per l’8ª giornata del campionato di serie D. I biancorossi, dopo la vittoria conquistata domenica all’esordio in panchina di mister Fabio Montani, conquistano un punto tra le mura amiche dopo una partita ben giocata nel primo tempo, con diverse occasioni a favore, che nella ripresa è scesa di intensità, complice anche la fatica per la sfida giocata domenica su un campo pesantissimo. L'appuntamento con la prima vittoria stagionale in casa è quindi rimandato alla prossima occasione. Domenica si torna in campo, la Vastese farà visita all’Isernia che viene da due sconfitte consecutive.

La partita. Parte subito bene la Vastese che, in tre minuti, costruisce altrettante palle gol. Al 7’ percussione di Giampaolo che, arrivato al limite dell’area, lascia partire un tiro a giro che finisce sul palo. Un minuto dopo Palestini ci prova con un tiro dalla distanza trovando la risposta di Piangerelli. Poi tocca a Stivaletta, con una delle sue solite incursioni, tentare la conclusione a rete con un diagonale che però termina fuori. La Recanatese prova a reagire portando pressione nell’area biancorossa ma, al 30’, sono ancora i padroni di casa ad andare vicini al gol con il palo esterno colpito in tuffo di testa da Giampaolo. Due minuti dopo Sivilla, ben piazzato a centro area, colpisce male di testa e manda fuori. Dopo un paio di punizioni pericolose dei giallorossi che però non portano esito, Giampaolo, dopo la ripartenza biancorossa, impegna dal limite dell’area il portiere ospite. Al 44’ ancora Recanatese positiva in avanti con Sivilla, bravo a liberarsi in area ma poi la difesa della Vastese riesce a salvarsi. Nel recupero Borrelli ci prova con un tiro dalla lunghissima distanza ma Selva alza in corner. Si va negli spogliatoi con le due squadre sullo 0-0.

Si riparte per il secondo tempo e la Recanatese prova a spezzare l’equilibrio portando pressione nella metà campo biancorossa. All’8’, dopo un’azione prolungata in area, la Vastese riesce a salvarsi spazzando via un pallone pericoloso dalle parti di Selva. Al 15’ occasionissima per la Vastese con il tiro da fuori di D’Alessandro che diventa un assist per Leonetti, il cui tiro viene respinto da Piangerelli. La palla arriva sui piedi di Fiore che tira a botta sicura ma il portiere recanatese, d’istinto, riesce ad evitare il gol. Dall’altra parte, al 19’, c’è un’azione pericolosa sulla destra con il pallone che arriva a centro area a Raparo che però aggancia male e manda clamorosamente fuori. Di emozioni ce ne sono poche, al 33’ una buona palla arriva al neo entrato Napolano che, dal limite dell’area, tira centralmente e trova la sicura risposta del portiere ospite. Al 44’ brividi in area della Vastese quando la conclusione di Pera, sugli sviluppi di un calcio di punizione, finisce sulla traversa. Il risultato non cambia, finisce 0-0 con un punto a testa per Vastese e Recanatese.

Vastese – Recanatese 0-0

Vastese: Selva, De Meio, Ispas, D’Alessandro, Molinari, Del Duca, Fiore, Stivaletta (31’st Shiba), Palestini, Leonetti, Giampaolo (26’st Napolano). Panchina: Di Rienzo, Colarieti, Iarocci, Di Giacomo, Pagliari, Scutti, Colitto. Allenatore: Montani

Recanatese: Piangerelli, Dodi (17’st Gambacorta), Monti, Lunardini, Nodari, Rutjens, Pera, Borrelli (47’st Mataloni), Sivilla (39’st Palmieri), Raparo (21’st Olivieri), Marchetti (39’st Giaccaglia). Panchina: Sprecace, Colonna, Candidi, Tanoni. Allenatore: Alessandrini

Arbitro: Russo di Torre Annunziata (Conte di Napoli e Marchese di Napoli)

Ammoniti: Stivaletta, Dodi.

Serie D girone F - 8ª giornata

Avezzano - Sammaurese 1-1

Castelfidardo - Francavilla 2-2

Campobasso - Savignanese 0-0

Montegiorgio - Santarcangelo 1-1

Olympia Agnonese - Matelica 1-2

Pineto - Jesina 3-3

Real Giulianova - Sangiustese

SN Notaresco - Isernia 3-0

Vastese - Recanatese 0-0

RC Cesena - Forlì 20.45

La classifica: 21 Matelica; 18 Sangiustese, SN Notaresco; 16 RC Cesena*; 14 Francavilla, Santarcangelo; 12 Savignanese; 11 Recanatese, Sammaurese; 10 Real Giulianova; 9 Forlì*; 8 Montegiorgio, Isernia; 7 Pineto, Vastese, Campobasso; 6 Jesina; 3 O.Agnonese, Castelfidardo; 2 Avezzano. *una gara in meno