A Villalfonsina completato il piano di rifacimento degli asfalti

Con il rifacimento dell'asfalto in corso Adriatico, l'arteria principale del paese, sono stati completati una serie di interventi realizzati dal Comune di Villalfonsina per ripristinare ottimali condizioni di viabilità sulla rete stradale.

"Questo intervento - ha spiegato il sindaco Mimmo Budano - è stato realizzato dalla ditta Marinelli di San Salvo per un importo di circa 25mila euro. Abbiamo così completato il piano di viabilità, avviato all'inizio del mandato, che ha visto interventi straordinari, con fondi propri, su tutta la rete comunale per la messa in sicurezza di moltre strade.

Non facciamo asfalti elettorali - sottolinea Budano -, per noi la viabilità va curata sempre ed è così che abbiamo sempre agito".