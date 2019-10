Viadotto Sente, nel Decreto Genova 2 milioni di euro per l’inizio della messa in sicurezza

"Durante la seduta notturna delle Commissioni VIII e IX riunite della Camera dei Deputati per esaminare il Decreto Genova, è stato approvato un emendamento riguardante l’autorizzazione per la riapertura del Viadotto Sente-Longo. All’interno del Decreto, infatti, è prevista la spesa di 2 milioni di euro che permetterà di avviare i lavori di messa in sicurezza dell'infrastruttura, fondamentale per i collegamenti tra l’Alto Molise e l’Alto Vastese".

Ad annunciarlo è il Movimento 5 Stelle Abruzzo che sabato prossimo terrà una conferenza stampa sul ponte chiuso da metà settembre [LEGGI].

"È una risposta concreta – continua la nota del M5S – ai disagi di migliaia di cittadini, un risultato importante frutto della stretta collaborazione tra i portavoce molisani e abruzzesi e di un rapporto diretto e costante con la struttura del ministero dei Trasporti, con il ministro Danilo Toninelli e con il sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti Michele Dell’Orco.

Tutti i dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma sabato 27 ottobre, alle ore 10:30, sul viadotto Sente alla presenza dei portavoce alla Camera dei Deputati Carmela Grippa e Antonio Federico e dei portavoce abruzzesi e molisani in Consiglio regionale Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi, Andrea Greco e Valerio Fontana. Alle ore 11:30 i portavoce M5S di Abruzzo e Molise incontreranno i cittadini nella palestra comunale dell’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino, in via Istonia 26. In caso di condizioni atmosferiche avverse, anche la conferenza stampa si terrà sempre alle ore 10:30 nella palestra di Castiglione".