Vasto, conducente d’autobus picchiato da due stranieri a Punta Penna

Picchiato da due passeggeri appena saliti sul pullman. Un conducente degli autobus urbani è stato aggredito stamani a Vasto ed è finito al pronto soccorso. Lo conferma il commissario capo Fabio Capaldo, dirigente del locale Commissariato.

E' accaduto pochi minuti dopo le 7,30 a Punta Penna, durante la prima corsa giornaliera della linea 5, partita da piazza Verdi alle 6,50. Alla fermata delle 7,35 davanti alla stazione Porto di Vasto, l'uomo alla guida ha aperto le porte per far entrare i viaggiatori in attesa.

Per cause che la polizia sta ricostruendo ("probabilmente erano saliti sull'autobus senza biglietti", dice Capaldo), l'autista cinquantenne, G.D.S., è stato assalito da due giovani sulla trentina. Un passeggero ha cercato di fare da paciere ed è rimasto contuso anche lui.

A seguito della chiamata al 113, sul posto è intervenuta una volante. Gli agenti hanno portato i due uomini, un nigeriano e un gambiano, nel Commissariato di via Bachelet, dove stanno procedendo con le indagini per ricostruire l'accaduto e le cause. "Entrambi sono regolarmente residenti in Italia", spiega il commissario.

La vittima dell'aggressione e il passeggero, un cinquantenne pescarese, si trovano al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina, rispettivamente con un trauma cranio facciale e una contusione a un arto. Le loro condizioni non sono gravi e dovrebbero essere dimessi in giornata. Le prognosi saranno inferiori ai 20 giorni, quindi gli inquirenti potranno procedere alle indagini e ai conseguenti provvedimenti solo su querela di parte.