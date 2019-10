Staccata la testa del monumento all’emigrante di Fresagrandinaria

Il monumento dedicato agli emigranti di Fresagrandinaria è rimasto senza testa. Qualche notte fa, ignoti hanno staccato la testa della statua rinvenuta spaccata, la mattina successiva, lì accanto. L'atto vandalico è avvenuto in pieno centro, in via IV Novembre, a pochi passi dal municipio.

L'opera è stata realizzata circa sette anni fa dallo scultore Ettore Altieri, quello danneggiato era un blocco unico; il monumento è poi completato dalla riproduzione di una valigia rimasta intatta. Ora, lo stesso artista provvederà a mettere riparo a questo sfregio.

Il tema dell'emigrazione è fortemente sentito a Fresagrandinaria che nel corso degli anni ha stabilito contatti e legami con le città europee nelle quali sono nate folte comunità di cittadini originari del piccolo comune dell'entroterra vastese. Un esempio è quello della cittadina tedesca di Püttlingen con la quale da tempo sono in atto scambi culturali che danno vita a diverse iniziative soprattutto nel periodo estivo; nel giugno scorso al suo ex sindaco Rudolf Müller è stata conferita la cittadinanza onoraria [LEGGI].

Dopo l'amara sorpresa, il sindaco Giovanni Di Stefano ha presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri della locale stazione. In passato si sarebbero verificati altri piccoli danneggiamenti in zona, per questo, ora, il primo cittadino non esclude l'installazione di telecamere.