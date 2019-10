Salute e benessere, una nuova struttura per offrire sempre più servizi ai cittadini

Il Centro di Terapia Fisica Medica TFM si è trasferito da qualche settimana nella nuova sede di 1200 mq in via Sandro Pertini a San Salvo. "Abbiamo ampliato i servizi offrendo, oltre al poliambulatorio, alla fisioterapia e alla medicina del lavoro, la diagnostica per immagini e la medicina dello sport di secondo livello - spiega il direttore sanitario dott. Franco Della Pelle -. Siamo nati nel 1986, tre amici che provenivano da una esperienza di volontariato e che avevano l’idea di portare lo stesso spirito nel loro lavoro quotidiano; da qui l’idea di una struttura sanitaria che si differenziasse per la particolare attenzione alla cura dei pazienti".

Diagnostica per immagini. Nata in collaborazione con il dott. Nicola Marisi è la grande novità, medico responsabile è il dott. Pino Palombo, già primario del servizio di radiologia dell’ospedale di Vasto. Nel centro è possibile effettuare Risonanza Magnetica Nucleare - con il macchinario ‘aperto’ -, TAC, TAC con mezzo di contrasto ed esami di Colon-TAC virtuale, Rx, Mammografia, MOC, Ortopantomografia, Ecografia, Ecocolordoppler. Tutti i macchinari forniscono immagini ad alta definizione e di massima qualità.

Riabilitazione e terapia fisica. Gli ampi spazi permettono notevoli comfort ai pazienti che devono sottoporsi alla riabilitazione ortopedica e neurologica, eseguita da personale specializzato nelle varie metodiche, attraverso trattamenti manuali e con macchinari, anche questi di ultima generazione, tra cui il laser-yag e la tecar-terapia. A disposizione anche una nuova palestra attrezzata.

Medicina ad indirizzo estetico. Viene intesa come medicina preventiva e del benessere. Il paziente che si rivolge a noi, anche solo per risolvere un piccolo inestetismo, viene sottoposto ad una visita medica generale ed ulteriormente guidato in un percorso personalizzato atto a combattere l’invecchiamento fisico e mentale.

Gli specialisti. Il centro TFM si avvale di medici che ricoprono le seguenti aree della medicina specialistica e della chirurgia: cardiologia; chirurgia generale e vascolare; dermatologia, chirurgia dermatologica, fototerapia UVB; endocrinologia; fisiatria; flebologia; gastroenterologia; ginecologia e medicina della riproduzione; medicina del lavoro; medicina interna; medicina sportiva; neurochirurgia; neurologia ed elettromiografia; oculistica; ortopedia; otorinolaringoiatria; pneumologia; podologia; proctologia; psicologia; reumatologia; terapia del dolore; urologia.

Servizi specializzati. Il centro TFM offre un servizio di medicina dello sport di 2° livello, per rispondere alle necessità di atleti professionisti, dilettanti e amanti dell’attività fisica in generale. Uno staff di specialisti valuta la salute dei praticanti, effettua regolari controlli, analizza e tratta le problematiche che possono insorgere con l’attività sportiva e rilascia certificazioni.

Il settore della medicina del lavoro si occupa di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie imputabili al lavoro. Per i disturbi della nutrizione e per una adeguata educazione alimentare è attivo il servizio di dietologia.

