Sabato a Gissi lo "Street food d’autunno" e l’inaugurazione di via San Giovanni Battista

A Gissi sabato 27 ottobre (dalle ore 18:00) si terrà lo Street Food d'Autunno in occasione dell'inaugurazione della strada intitolata a San Giovanni Battista (già via Piazza Nuova).

Per la manifestazione enogastronomica si tratta della seconda edizione. Tanti i prodotti da assaggiare: castagne, crepes, cioccolato, pallotte cacio e ove, spezzatino di vitello, porchetta, cif e ciaf, arrosticini, pecorara, triccitelle, vino, birra, cocktails... e altro ancora, tutto amalgamato con suoni tipici della tradizione abruzzese con i Zurbazò Gruppo bi-folk country pork e l'intrattenimento inimitabile di Nicola Cedro e i Marron glace's.

Mangiafuoco, giocolieri, laboratorio del cioccolato, truccabimbi, letture animate nella giornata nazionale di #ioleggoperchè... Questo spettacolo avrà come scenografia il quartiere popolare dei "Crocetti" dove passeggiare negi stretti vicoli sarà ancora più piacevole perché in compagnia di hobbisti e rivenditori che proporranno idee regalo per tutti i gusti e prodotti genuini della nostra terra.

"Vieni a scoprire il nuovo volto di Gissi – dicono gli organizzatori – Un ringraziamento va al Comune di Gissi, alla Pro Loco, a tutte le attività partecipanti ed in modo particolare a chi ancora una volta ci ha aperto letteralmente la porta di casa per fare in modo che questa festa venga realizzata". In caso di pioggia, la manifestazione sarà posticipata al 3 novembre.