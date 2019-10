Lega: "Il Comune controlli i centri che ospitano i migranti"

"L'amministrazione comunale di Vasto deve attivarsi per scongiurare il verificarsi di tali episodi incresciosi effettuando maggiori controlli sui centri che ospitano i migranti e potenziando con nuove assunzioni e nuovi mezzi, taser compresi, la polizia locale". Lo chiede il coordinatore cittadino della Lega, Michele Lacanale, dopo l'aggressione di stamani ai danni di un autista della Sat, la società che gestisce il trasporto urbano a Vasto.

"Esprimiamo la massima solidarietà al conducente degli autobus e al passeggero che, questa mattina, sono stati aggrediti da due extracomunitari", scrive Lacanale in un comunicato. "Insieme agli altri coordinamenti cittadini teniamo costantemente monitorati i fatti che mettono in crisi la sicurezza del nostro territorio e non possiamo che confermare quanto noi della Lega abbiamo sempre sostenuto: il centrosinistra vive in una realtà tutta sua e non vuole ammettere che la microcriminalità (e non solo) sia degenerata a causa dei reati commessi dagli immigrati. La maggioranza degli immigrati", precisa Lacanale, è costituita da "persone oneste e lavoratori, ma una porzione di essi delinque, sempre di più e in modo sempre più aggressivo. Si tratta di capire quali immigrati sono maggiormente coinvolti in questi fatti di cronaca e puntare i riflettori su di essi.

È quindi evidente - sostiene il coordinatore della Lega - che dobbiamo concentrarci su clandestini e finti richiedenti asilo che si sono approfittati in questi anni delle larghe maglie concesse dalle politiche di centrosinistra miopi e buoniste. Chi ha sempre denunciato i rischi sociali ed i costi economici di questa folle accoglienza è la Lega, chi invece ha sempre negato tutto (e continua a farlo) sono le varie sinistre, Giunte Menna e Lapenna comprese".