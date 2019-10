La fanfara dei Carabinieri a Cupello per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale

In occasione del centenario della fine della Grande Guerra e per celebrare le Forze Armate, l’amministrazione Comunale di Cupello, anche in memoria ai caduti del bombardamento del 2-3 novembre 1943, organizza una due giorni, ricca di iniziative all’insegna della memoria.

Ad aprire le manifestazioni, sarà la Fanfara dei Carabinieri, che accompagnerà il corteo la mattina del 3 novembre. A seguire, vi saranno una serie di iniziative commemorativo-culturali, promosse dalle associazioni locali, quelle combattentistiche nonché dalle classi del nostro istituto scolastico, che si alterneranno negli appuntamenti di sabato e domenica.

Il programma

Sabato 3 novembre

10.15 - Ritrovo presso il Municipio

10.30 - Corteo con la Fanfara dei Carabinieri

11.00 - Deposizione corona e commemorazione presso il monumento alle vittime civili del 2/3 novembre 1943

11.45 - Deposizione corona presso il monumento ai Caduti

12.15 - Concerto della Fanfara dei carabinieri presso la chiesa parrocchiale

18.00 - Spettacolo teatrale "Vite spezzate" a cura di Giuliana Antenucci - Sala consiliare

Domenica 4 novembre

9.45 - Ritrovo presso il Municipio

10.00 - Testimonianze e canti con il Coro degli Alpini Medio Sangro diretto dal maestro Menotti Fioriti

11.00 - Messa solenne presso la chiesa parrocchiale

12.00 - Deposizione corona presso la lapide ai Caduti della Grande Guerra