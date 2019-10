Il Tennistavolo Norbello di Gaia Smargiassi supera il 2° turno di Ettu Cup

Passaggio del turno in Ettu Cup per il Tennistavolo Norbello - Comuni del Guilcer, formazione in cui milita la vastese Gaia Smargiassi. A Irun, nei Paesi Baschi, la formazione guidata da coach Eliseo Litterio ha conquistato il secondo posto nel gruppo B alle spalle delle padrone di casa del Leka Enea Tenis de Mesa, qualificandosi al terzo turno che vedrà la formazione sarda volare in Russia.

Nella prima sfida della due giorni spagnola, il Norbello ha superato 3-1 nella prima gara le le belghe del TT Dinez con il 3-0 (15-13, 11-7, 12-10) dell'ucraina Diana Styhar su Jana Bernard, il 3-2 (11-5, 11-7, 10-12, 5-11, 13-11) di Gaia Smargiassi su Johanna Viroux e il 3-1 (10-12, 11-9, 14-12, 11-6) della polacca Magdalena Sikorska sulla Bernard.Sikorska è stata sconfitta per 3-2 (7-11, 11-6, 11-7, 8-11, 7-11) da Alison Gedris.

L'unica sconfitta per le norbellesi è arrivata per mano della formazione di casa, che si è imposta 3-1. Di Gaia Smargiassi, contro Ane Ribera, l'unico punto della sfida con il risultato di 3-0 (12-10, 11-8, 11-4).

Ma, grazie alla vittoria contro le danesi dell’Hillerød G.I. Bordtennis, di nuovo con il punteggio di 3-1, la squadra italiana ha conqsuistato i punti fondamentali per proseguire nel cammino europeo. L'affermazione è stata frutto dei successi di Sikorska su Yuan Chen (3-0) e Mie Skov (3-1) e di Styhar su Skov (3-2). Per la 14enne pongista vastese l'unica sconfitta della trasferta spagnola contro Pia Goelhoj con un combattuto 3-2.

Bilancio più che positivo, quindi, per la Smargiassi che sta affrontando questa nuova esperienza europea e il campionato di serie A1 con tanta tenacia. Ora lei e le sue compagne del Norbello si prepareranno per affrontare i prossimi turni del campionato italiano e poi per il terzo turno di Ettu Cup in cui il livello si alzerà ulteriormente ma che vedrà la squadra del presidente Carruccio scendere in campo con tutta l'intenzione di proseguire il cammino europeo.