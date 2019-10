Gli armadietti al posto delle docce: ecco come sono ridotti gli spogliatoi degli infermieri

Sotto i rubinetti delle docce ci sono gli armadietti. E i bagni sono senza porte.

Queste sono le condizioni in cui versano gli spogliatoi degli infermieri dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Necessitano da anni di manutenzioni che continuano a tardare. Decine di persone devono cambiarsi in spazi angusti, con soffitti che si scrostano e non hanno neanche la privacy per fare i loro bisogni.

La stanza è priva di uscita di sicurezza e di estintori.

A gennaio negli spogliatoi si sono verifcati anche furti ai danni del personale [LEGGI].