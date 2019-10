Una nuova stagione in partenza per "Musica in Crescendo"

Sono in partenza i corsi musicali di strumento e i laboratori di musica d'insieme di Musica in Crescendo; per questo l'associazione ha programmato delle giornate aperte per far conoscere da vicino ai ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo della musica i corsi che sarà possibile seguire.

Docenti e strumenti saranno a disposizione per indirizzare i più indecisi. Come per gli anni precedenti, i corsi si terranno nei centri di San Salvo, Palmoli, Fresagrandinaria.

Gli open day di Musica in Crescendo sono così programmati:

- Oggi 22 ottobre e mercoledì 24 ottobre, dalle 15 alle 19 nella scuola elementare "Sant'Antonio" di San Salvo

- Giovedì 25 ottobre, dalle 15 alle 19, al centro culturale "Aldo Moro" di San Salvo.

"La musica è un piacere per l'anima, ma fatta insieme è ancora più speciale", assicura l'associazione.