San Salvo, una "Pizza a 4 zampe" per aiutare i randagi

Una cena di beneficenza per sostenere i randagi. È l'obiettivo dell'associazione Amici di Poldo in collaborazione con la Lega del cane che ha organizzato per il 26 ottobre l'appuntamento solidale.

L'associazione sansalvese è nata dopo la morte per avvelenamento, nel marzo scorso, di Poldo, un randagio accudito da alcuni abitanti di via Grasceta [LEGGI].

I volontari invitano tutti gli amanti degli animali a partecipare alla cena alla pizzeria "L'Ottava meraviglia" di San Salvo (ore 20.30) venerdì prossimo: una parte del ricavato servirà ad accudire i randagi della zona.

INFO E PRENOTAZIONI

Mary 328 2623944