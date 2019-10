San Salvo, contributi per il rifacimento delle facciate e la videosorveglianza

Per chi vuol ristrutturare le facciate esterne delle proprie abitazioni per renderle ancora più belle o dotarle di nuovi ed efficienti sistemi di videosorveglianza, il Comune di San Salvo ha pubblicato un apposito bando per finanziare questo tipo di interventi.

“Il contributo è destinato a tutte le zone del territorio comunale, con priorità riservata al centro storico per proseguire con l’impegno che ci siamo dati – tiene a precisare il sindaco Tiziana Magnacca – di sostenere tutti quei cittadini che vogliono sistemare le facciate esterne degli edifici già esistenti o rendere più protette le loro case installando dei sistemi di videosorveglianza”.

La domanda deve essere presentata all’ufficio Urbanistica dal 29 ottobre al 30 novembre prossimi.

Il contributo verrà concesso nella misura del 25 per cento da calcolarsi su un costo complessivo massimo di 12mila euro. La richiesta può essere presentata anche per i condomini.

“Tutta la comunità ha il dovere di contribuire a rendere più bella la città anche attraverso la manutenzione delle facciate che caratterizzano e danno una precisa identità a una località – aggiunge il sindaco Magnacca – ma lo sforzo più grande deve vedere l’impegno di tutti nel potenziare il servizio di videosorveglianza finalizzato a un maggiore controllo e alla futura messa in rete dei vari sistemi tra pubblico e privato”.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Urbanistica del Comune di San Salvo (responsabile ing. Michele Saraceni – tel. 0873.340253) email: msaraceni@comune.sansalvo.ch.it.