Fraine, siglata la convenzione per la posa di 4,2 chilometri di fibra ottica

Dopo Carunchio, anche a Fraine partiranno a breve i lavori per l'implementazione della fibra ottica fin dentro le abitazioni grazie alla tecnologia FTTH.

Nei giorni scorsi, il sindaco Filippo Stampone ha firmato la convenzione con la Open Fiber, la società (compartecipata al 50% da Enel e Cassa Depositi e Prestiti) che si è aggiudicata la gara della Infratel per la copertura delle aree dette "a fallimento di mercato" [LEGGI].

Le unità immobiliari che potenzialmente avranno l'accesso a questa tecnologia (1 gigabit al secondo) saranno 417. Entro la fine dell'anno, secondo la stessa società, i lavori termineranno per un investimento di 534mila euro per 4,2 chilometri di fibra ottica.

Una volta ultimati i lavori, i cittadini potranno chiedere l'attivazione del servizio all'operatore telefonico preferito che contatterà la Open Fiber per il cablaggio finale delle abitazioni. Nel progetto in partenza è previsto già il collegamento finale per gli uffici comunali.