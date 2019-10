Consiglio, respinta la delibera anti Della Penna

DIRETTA STREAMING: GUARDA

21,15 - La maggioranza respinge la proposta di delibera dell'opposizione: 13 contrari, 9 favorevoli e un astenuto.

20 - L'assessore Della Penna replica alle critiche: "Io ce l'ho con i fanghisti e con i denigratori. Portate i fatti, i dati reali, altrimenti sono fandonie. Fate chiacchiere, sparate cifre. Il concerto dei The Kolors: ai 29mila euro vogliamo aggiungere 10000 euro di tutti gli altri costi? Ecco il contratto per il concerto di Emis Killa ed ecco la comunicazione della disdetta. Se vi foste informati, avreste saputo che non è venuto a Vasto perché la moglie ha partorito. Sulla fiera country non dico nulla perché c'è un'inchiesta della magistratura, ma sono tranquillo. Sono io che faccio l'invito a voi: date il buon esempio, andate a casa".

Il sindaco, Francesco Menna, lo promuove: "Chiedo a te di continuare su questa strada. Bravissimo per l'accordo con Sarni e bravissimo per il cartellone degli eventi".

19,30 - Davide D'Alessandro (Vasto 2016): "In questa città hanno chiuso 4 alberghi: Hotel Baiocco, Hotel Europa, Hotel Montecarlo e l'Hotel Palace, che ha chiuso 20 ottobre. E voi venite a parlare di turismo". Nell'Hotel Europa sono in corso lavori di ristrutturazione.

19 - Simone Lembo (Pd): "Nei 12 mesi del 2016, le presenze a Vasto sono state 226mila 939, nel 2017 288mila 724, un incremento notevole".

18,20 - Marco Marchesani (Filo Comune) difende l'operato dell'amministrazione ed esprime solidarietà all'assessore Della Penna, eletto nella stessa lista civica: "A settembre 2017 siamo già partiti per organizzare il programma estivo 2018, che abbiamo presentato ad aprile, raccogliendo sui siti i commenti positivi dei cittadini". "Gli eventi sono stati annullati con giusta motivazione". "La verità è che i cittadini non si sono stufati di questa amministrazione, ma di quella opposizione". "La campagna pubblicitaria con Sarni ha raggiunto 31 milioni di persone".

18,10 - Francesco Prospero (Lega) cita un'espressione latina, "aut simul stabunt, aut simul cadent" (insieme staranno, oppure insieme cadranno), per sostenere che "se la stagione turistica è andata male, non è solo colpa dell'assessore Carlo Della Penna e del settore Turismo, ma di tutta l'amministrazione che non funziona".

18,05 - Dina Carinci (Movimento 5 Stelle): "Perché la festa di San Michele la organizza il Comune?". "La stagione turistica è andata male, sono già diversi anni che le presenze sono in calo. Perché il Comune non fa promozione turistica?".

18 - Guido Giangiacomo (Forza Italia) parla di "sistema Lapenna-Della Penna-Menna" e chiede: "Perché un artista noi lo paghiamo più dei Comuni piccoli".

17,23 - Alessandro d'Elisa: "Per gli eventi estivi, sono stati spesi più o meno 450mila euro". "Voi avete speso, sindaco, tanti soldi mentre la città è un colabrodo". "D'estate a molti cittadini non date neanche l'acqua, ma fate venire i The Kolors".

17,20 - Nel suo intervento, Suriani chiede chiarimenti su una serie di aspetti della gestione degli eventi estivi, tra cui "il concerto di Emis Killa, annullato senza che nessuno abbia dato una spiegazione", "come è stato affittato il palco di Palazzo d'Avalos", "perché ci sono eventi meritori, come il Dusk Festival, che dura 24 ore e coinvolge centinaia di ragazzi, che ottiene solo 2mila euro, mentre ad altri vengono dati 29mila euro. Ci sono anche altri a cui non viene dato niente. E c'è anche qualcuno che non ha avuto neanche lo spazio, o gli è stato tolto e qui ci fermiamo perché è giusto che, quando interviene la magistratura, noi facciamo un passo indietro".

Ore 16,50 - Alessandro d'Elisa (Gruppo misto) chiede l'inversione dei punti all'ordine del giorno per consentire la discussione sul punto che l'opposizione ritiene più importante: gestione e organizzazione del turismo a Vasto.

La maggioranza di centrosinistra respinge la proposta. L'opposizione, allora, per raggiungere lo stesso obiettivo, ritira tutte le interrogazioni, interpellanze e mozioni. Inizia la discussione sul turismo. Il primo a intervenire è l'autore della proposta di delibera, Vincenzo Suriani.

LE QUESTIONI - Si preannuncia lunga e infuocata la seduta straordinaria del Consiglio comunale. L'assemblea civica è chiamata a riunirsi oggi, alle 16,30, per discutere della gestione della stagione estiva 2018.

Sull'orario della convocazione, l'opposizione ha criticato il presidente del Consiglio comunale, Mauro Del Piano [LEGGI], che non ha risposto alle polemiche sollevate da quattro consiglieri di centrodestra, secondo cui la maggioranza vorrebbe che si arrivasse a tarda sera a discutere della questione turismo, che all'ordine del giorno figura dopo dieci interrogazioni e interpellanze e le mozioni sul complesso archeologico delle terre romane e sulle aree di verde pubblico.

L'ORDINE DEL GIORNO - Ecco gli argomenti di cui si discuterà nell'aula Vennitti:

1) Approvazione verbali sedute precedenti del 20 e 31 luglio 2018.

2) Interrogazioni ed Interpellanze:

- Interrogazione presentata il 28.06.2018, n.35461 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani sui divieti di balneazione;

- Interrogazione presentata il 20.07.2018, n.39988 di prot., dai consiglieri Alessandra Cappa e Francesco Prospero sui servizi affidati alle Cooperative “ Matrix” e “ Pianeti Diversi “ in ordine alla gestione dello SPRAR;

- Interrogazione presentata il 20.08.2017, n.44822 di prot., dal consigliere Alessandra Cappa sul reparto di gastroenterologia dell’ospedale di Vasto;

- Interrogazione presentata il 22.08.2018, n.45153 di prot., dal consigliere Vincenzo Suriani in merito alla pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale;

- Interpellanza presentata il 23.08.2018, n. 45381 di prot., dal consigliere Guido Giangiacomo ed altri sulle manifestazioni estive;

- Interpellanza presentata il 27.08.2018, n.45948 di prot., dal consigliere Alessandro d’Elisa avente in oggetto: “Violazione da parte del Comune di Vasto del D.Lgs. n. 81/08 (c.d. T.U. Sicurezza) e s.m.i., in ordine alle tutele da predisporre per la sicurezza e salute dei dipendenti comunali”;

- Interrogazione presentata il 13.09.2018, n. 49551 di prot., dai consiglieri Marco Gallo e Dina Carinci “ sull’affidamento della manutenzione del verde della Villa Comunale alla ditta Universo Sociale Onlus Cooperativa Sociale tipo BP”;

- Interpellanza presentata il 17.09.2018, n.49951 di prot., dal cons. Edmondo Laudazi sul “ progetto di fattibilità per la realizzazione della Isola Ecologica con annesso Centro Comunale per il riuso, in loc.San Leonardo, di cui alle delibere G.C. n. 246 e n. 247 del 04.09.2018”;

- Interrogazione presentata il 04.10.2018, n.53378 di prot., dai consiglieri Francesco Prospero e Alessandra Cappa sull’impianto semaforico di viale “ Paul Harris”;

- Interpellanza presentata l’11.10.2018, n. 54870 di prot., dal consigliere Francesco Prospero, avente in oggetto: “ I cittadini vastesi della zona confinante con la città di San Salvo sono abbandonati da anni”.

3) Mozione presentata il 20.09.2018 – n. 50863 di prot.- dal consigliere Vincenzo Suriani sul complesso archeologico “ Terme Romane” .

4) Mozione presentata il 02.10.2018, n. 52852 di prot., dai consiglieri Dina Carinci e Marco Gallo avente in oggetto “ Aree verde pubblico” .

5) Gestione stagione turistica 2018 e organizzazione del turismo a Vasto. Provvedimenti.

6) Ratifica deliberazione di G.C. N.253 del 13.09.2018 “Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 – Annualità 2018 – Polizze assicurative”.