Un luccicante argento da celebrare, Claudia Scampoli accolta a Vasto dagli amici in festa

Non poteva esserci rientro migliore a casa per Claudia Scampoli, 18enne vastese che, in coppia con Nicol Bertozzi, ha conquistato l'argento nel beach volley alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires [LEGGI]. Una festa a sorpresa, con amici e parenti, per celebrare il suo importante successo sportivo che, nelle ultime due settimane, ha tenuto con il fiato sospeso chi ha seguito la competizione in Argentina dal primo turno alla finalissima con la Russia. Ad avere l'idea di questo appuntamento è stata Ivana Sabatini, titolare di Maison 68 che, in poche ore, ha coinvolto tante persone che si sono ritrovate ieri sera nello spazio antistante il suo salone per aspettare l'arrivo di Claudia, ignara di tutto ciò che stava per accadere.

Le note di We are the champions - perchè sì, è proprio vero, questo argento vale quanto una vittoria - hanno dato il via alla festa in onore della 18enne vastese. Emozionatissimi i genitori, Michele e Carmen, il fratello Domenico e i nonni, e tutti gli amici che hanno voluto essere presenti per questo momento speciale.

C'erano anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che ha espresso le congratulazioni a nome di tutta la città, e il sindaco di Cupello, Manuele Marcovecchio, che ha ricordato il ruolo, fondamentale, dei due allenatori, Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, nel percorso della giovane azzurra.

Foto ricordo e selfie con tanto di medaglia olimpica, musica, brindisi e tanto affetto per questa giovane atleta che, a 18 anni, ha già scritto belle pagine di sport facendo emozionare non solo i suoi concittadini ma l'Italia intera. Ora, per lei, qualche giorno di riposo e poi di nuovo rotta verso il centro federale di Formia per riprendere gli allenamenti per proseguire in un percorso di crescita che riserverà - c'è da starne certi - ancora tante gioie.