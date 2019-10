Tre punti solo per la Dinamo Roccaspinalveti; perdono Sansalvese, Casalanguida, Virtus e Odorisiana

In Seconda categoria (girone E) non scende in campo il Carunchio che avrebbe dovuto ricevere in casa la capolista Perano. La partita è stata rinviata per lutto a causa della dipartita per lo storico fondatore della società, Emilio Battista (84 anni). La gara verrà recuperata il primo novembre (ore 14.30). La società del Perano ha espresso il cordoglio per il lutto: "Il calcio è sport, passione, divertimento, ma è soprattutto rispetto tra uomini; rispetto per chi ha dato tanto a esso".



Battuta d'arresto per la Sansalvese che in trasferta a Roccascalegna stava vincendo grazie alla rete di Andrea Madonna nel secondo tempo, ma ha poi subito la rimonta dei padroni di casa che in 10 minuti hanno ribaltato il risultato.

La Dinamo Roccaspinalveti si aggiudica di misura la delicata partita contro il San Buono tra le mura amiche. A segnare la rete decisiva è il bomber Mirko Di Matteo di testa nel secondo tempo, lo stesso non aveva trasformato un calcio di rigore. Gli ospiti hanno finito in 10 per l'espulsione di D'Adamio.

Trasferta infelice per il Casalanguida che perde 3 a 0 a Bomba contro il Di Santo Dionisio. I padroni di casa volano in classifica grazie alle reti di Mascioli, Del Peschio e Fabio Ferrante.

Domenica amara anche per la Virtus Tufillo che perde 2 a 0 in casa contro la Virtus Castel Frentano per 2 a 0. I padroni di casa hanno dovuto giocare in 10 dal quarto d'ora del primo tempo per l'espulsione di Sulpizio per fallo di reazione.

Niente da fare, infine, per l'Odorisiana ancora alla ricerca del primo punto. Lo Sporting Altino si è imposto a Monteodorisio per 2 a 1. La rete dei locali è stata segnata da Giuseppe Di Giacomo su calcio di rigore.

LA 6ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Sansalvese 2-1

Carunchio - Perano rinv.

Di Santo Dionisio - Casalanguida 3-0

Dinamo Roccaspinalveti - San Buono 1-0

Draghi San Luca - Tornareccio 1-4

Odorisiana - Sporting Altino 1-2

Virtus Tufillo - Virtus Castel Frentano 0-2

Virtus Rocca San Giovanni - Fossacesia '90 0-2

LA CLASSIFICA

Perano 13*

Virtus Castel Frentano 13

Tornareccio 12*

Fossacesia '90 12*

Sansalvese 11

Di Santo Dionisio 11

Dinamo Roccaspinalveti 10*

Sporting Altino 9

Virtus Rocca San Giovanni 8

Atletico Roccascalegna 7

San Buono 6

Carunchio 6**

Casalanguida 5

Virtus Tufillo 3

Odorisiana 0

Draghi San Luca 0

* una partita in meno

** due partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Casalanguida - Odorisiana

Di Santo Dionisio - Virtus Rocca San Giovanni

Perano - Atletico Roccascalegna

San Buono - Virtus Tufillo

Sansalvese - Fossacesia 90

Sporting Altino - Dinamo Roccaspinalveti

Tornareccio - Carunchio

Virtus Castel Frentano - Draghi San Luca