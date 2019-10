Terzo successo di fila per la Vasto Basket: battuto il Pineto 81-51

Terza partita e terza vittoria per la Ge.Vi. Vasto Basket che, anche contro il Nuovo Pineto Basket, ha fatto valere tutta la sua forza andando a conquistare un convincente successo per 81-51. I biancorossi viaggiano a punteggio pieno nel campionato di serie C silver e si preparano ad affrontare la prossima sfida, fuori casa dopo le due consecutive tra le mura amiche, a L’Aquila.

La partita. Coach Gesmundo lascia a riposo Dipierro, alle prese con i postumi di una distorsione e sceglie un quintetto formato da Ucci, Marino, Fontaine, Oluic e Ciampaglia. I padroni di casa partono con il freno a mano tirato, anche perché il Pineto cerca di giocare con un’alta intensità agonistica per tenere in difesa, ma comunque sono sempre i vastesi a condurre la partita e chiudere avanti nel primo quarto sul 17-9. Nel secondo quarto la squadra di casa allunga, la tripla di Marino, che si alterna con Flocco nel dare supporto a Ucci in cabina di regia, vale il 32-15. Poi Fontaine, servito alla perfezione da Ucci, manda in visibilio il pubblico con una gran schiacciata (36-15). Ci pensa Oluic a chiudere il secondo quarto, con due triple in fila e un canestro che valgono il 46-17 con cui si va negli spogliatoi per la pausa lunga.

Si torna in campo e i biancorossi allungano ancora, la tripla di Di Tizio e il canestro di Ciampaglia valgono il +30 (53-23), Oluic incrementa ancora con il suo 20° punto personale (saranno 28 a fine partita). Il Pineto trova dei buoni break sfruttando qualche errore di troppo dei vastesi che hanno comunque la partita ampiamente in mano. Gesmundo ruota i suoi uomini e, a chiudere il terzo quarto, è il canestro di Nicola Di Rosso che vale il 63-36.

Ultimi dieci giri di lancette della sfida che si aprono con il canestro del Pineto (63-38) segnato da Timperi, che sale a quota 20. Dall’altra parte risponde Ucci con la tripla del 66-38. Per la Vasto Basket è facile condurre in porto la partita e coach Gesmundo può mandare in campo per diversi minuti tutti i giocatori del roster. Si chiude con un quintetto giovanissimo, De Guglielmo-Cicchini- D’Annunzio-Di Rosso-Ciampaglia che riesce a incrementare il punteggio. Applausi per Lorenzo Di Rosso che stoppa un tiro avversario e sigillo sulla partita di D’Annunzio con una bella tripla (81-49). L’ultimo canestro del Pineto fissa il punteggio sul definitivo 81-51.

Ge.Vi. Vasto Basket – Pineto 81-51

Vasto Basket: Fontaine 11, Flocco 1, D’Annunzio 4, Marino 3, Di Tizio 7, Di Rosso N. 4, Ucci 10, Oluic 28, Ciampaglia 13, De Guglielmo 0, Di Rosso L. 0, Cicchini 0. Coach: Gesmundo

Pineto: Scarnecchia 0, Pallini Gio. 0, Pira , Gigliotti 2, Sulpizii 6, Pallini Gia. 4, Timperi 26, Leonzi 2, Siomone 0, Di Francesco 4, Dell’Orletta 0. Coach: Torrieri