La Madogas San Gabriele si riscatta e conquista il successo in casa della Dannunziana

Prima vittoria stagionale per la Madogas San Gabriele nel campionato di serie C di pallavolo. Le vastesi, dopo essere state battute dal Termoli tra le mura amiche, sono andate a conquistare una vittoria preziosa in casa della Dannunziana. Russo e compagne a Pescara si sono imposte con un netto 3-0 (25-20/25-20/25-19), riuscendo a mettere in campo buone trame di gioco.

Per la squadra di Mario Arrizza è sicuramente una iniezione di fiducia per iniziare a macinare punti e prepararsi al meglio alla sfida di domenica prossima. Al palazzetto di via Silvio Pellico arriverà la forte Do.Gi. Gioielli Arabona, formazione di Manoppello, a quota 4 in classifica così come la San Gabriele.