ioleggoperchè, gli studenti ’lettori’ del Mattioli a caccia di libri per la loro biblioteca

Dal 20 al 28 ottobre in tutta Italia si svolge l'iniziativa #ioleggoperchè, promossa per il quarto anno dall'Associazione italiana editori a sostegno delle biblioteche scolastiche. Nelle librerie convenzionate, infatti, sarà possibile acquistare libri che verranno donati alle scuole collegate. L'associazione editori, poi, incrementerà il bottino di libri donando ulteriori volumi in proporzione a quelli raccolti sul territorio.

Il Polo Liceale Mattioli di Vasto ha aderito all'iniziativa in concomitanza con un altro progetto, Libriamoci, per promuovere le letture ad alta voce. Ieri mattina c'è stata la prima tappa della settimana, con la IV A, accompagnata dalla professoressa Teresa Pardi, che ha raccolto libri e tenuto letture presso la libreria Universal.

Gli appuntamenti proseguiranno lunedì 22 ottobre con la I C, accompagnata dalla professoressa Alessandra Del Borello, presso la libreria Mondadori. Poi, il 24 e 25, due giornate presso la Nuova Libreria con la III D e la IV B insieme alle docenti Antonietta Stella e Marilena Pasquini. Sarà l'occasione per condivedere insieme ai ragazzi la lettura dei testi scelti assieme e per donare nuovi libri che arricchiranno la biblioteca del Mattioli.

Anche altre scuole della città, che partecipano al'iniziativa #ioleggoperchè, sono gemellate con le librerie aderenti al progetto. L'invito, quindi, è a tutti i cittadini ad essere generosi verso le scuole della città in cui avere più libri a disposizione non può che far bene per la crescita di bambini e ragazzi.