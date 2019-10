Il Real Casale ferma il Fresa; sconfitte per Roccaspinalveti, Scerni e Trigno Celenza

Cambio in vetta alla classifica del campionato di Prima categoria alla sesta giornata con l'Athletic Lanciano che stacca tutti vincendo a Scerni per 2 a 1. Non è bastato ai padroni di casa il gol di Farina, i lancianesi portano a casa i tre punti grazie alla doppietta di Di Paolo.

Al secondo posto c'è il Fresa che ieri ha pareggiato 2 a 2 contro il Real Casale. Quattro minuti dopo il fischio d'inizio è stato Ferrazzo ad aprire le marcature portando in vantaggio gli ospiti. Al 27'pt ha pareggiato Vincenzo Tallarino. I fresani hanno trovato il nuovo vantaggio al 38'pt con Vasiu, ma al 34'st Lanza ha firmato il definitivo pareggio.

Il Roccaspinalveti scivola in classifica a causa della sconfitta in extremis di ieri a Ortona contro la Virtus. Anas per i biancoverdi e D'Alò per i padroni di casa sembrava avessero indirizzato la gara sui binari del pareggio, ma al 94' è stato Filomarino a condannare i roccolani.

Non trova ancora la luce il Trigno Celenza, ancora con un solo punto nel forziere (e una partita da recuperare), che oggi rimedia una pesantissima sconfitta interna per 4 a 0 contro il Pretoro (autogol, Di Prinzio, Galassi, Troka) che balza al secondo posto.

LA 6ª GIORNATA

Casalincontrada - Atessa Mario Tano 1-1

Paglieta - Palena 1-0

Palombaro - Tollese 3-4

Real Casale - Fresa 2-2 (ieri)

S. Vito - Atletico Francavilla 3-1

Scerni - Athletic Lanciano 1-2

Trigno Celenza - Pretoro 0-4

Virtus Ortona - Roccaspinalveti 2-1 (ieri)

Riposa Rapino Calcio

LA CLASSIFICA

Athletic Lanciano 13

Fresa 11

Pretoro 11

Paglieta 10

Tollese 10

Virtus Ortona 10

Roccaspinalveti 9

Palena 9

Scerni 8

Palombaro 8

S. Vito 7

Atessa Mario Tano 5

Real Casale 5

Casalincontrada 4

Rapino 2*

Atletico Francavilla 2

Trigno Celenza 1*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Atessa Mario Tano - Paglieta

Atletico Francavilla - Virtus Ortona

Palena - S. Vito

Pretoro - Scerni

Rapino - Casalincontrada

Roccaspinalveti - Palombaro

Tollese - Fresa

Trigno Celenza - Real Casale

Riposa Athletic Lanciano