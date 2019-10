Ancora 5 gol della Pro Vasto: capolista solitaria. Primi 3 punti per il Montalfano

I POSTICIPI - Ancora una cinquina per continuare a stare in testa alla classifica. La Pro Vasto (nel match delle 18) liquida la pratica New Robur con un secco 5 a 0. Due le reti messe a segno dal capocannoniere Pianese, poi Lorenzo Napolitano, Davide D'Adamo e Finamore. La formazione di Liberatore si conferma così squadra-schiacciasassi a punteggio pieno e 19 reti segnate dopo sole 4 giornate.

Tre punti incoraggianti per l'Audax Palmoli che espugna Cupello battendo il Real per 2 a 1 grazie alle reti di Renzo Caldarone e Gaeatano Santamaria. Per i padroni di casa Kevin Antenucci.

LE ALTRE PARTITE - Il Gissi ha assaporato la vetta della classifica di Terza categoria per qualche ora.

I gissani si aggiudicano la partita interna contro il Real San Giacomo per 3 a 1 grazie a una doppietta di Vincenzo Fitti e a una rete di Suriano. Gli scernesi sono andati in gol con Orunesu.

Dilagano gli Aquilotti di San Salvo in casa contro il Carpineto Guilmi. Matteo Argentieri segna poco prima del rientro negli spogliatoi su calcio di rigore. Nella seconda frazione di gioco Maurizio Tumini raddoppia con un eurogol all'incrocio dei pali seguito da Pierfrancesco De Rosa e un'autogol degli ospiti su tiro di Ferrante. La formazione di mister Bolognese sale così al secondo posto.

Perde la testa della classifica l'Atletico Vasto sconfitto in casa 2 a 0 dal Montazzoli. Un autogol e Di Francesco condannano i biancorossi alla prima sconfitta stagionale.

Torna alla vittoria il Torrebruna che si aggiudica di misura la partita contro il Furci. È di Nazario Femminilli la rete decisiva che proietta i granata a 7 punti con una partita da recuperare.

Da registrare poi la prima vittoria stagionale del Montalfano contro i Lupi Marini. I gialloverdi si impongono con una doppietta di Griguoli e una rete di Giuseppe D'Adamo. Per la formazione di Torino di Sangro la rete è stata segnata da Angelo Bernardone.

In classifica marcatori Pianese (Pro Vasto) è l'unico dei primi ad andare in gol, con la doppietta di oggi raggiunge quota 8 in quattro partite. Da segnalare Caldarone (Audax) che sale a 3 e Griguoli (Montalfano) che si sblocca con una doppietta.

LA 4ª GIORNATA

Aquilotti San Salvo - Carpineto Guilmi 4-0

Atletico Vasto - Montazzoli 0-3

Lupi Marini - Montalfano 1-3

Pro Vasto - New Robur 5-0

Real Cupello - Audax Palmoli (ore 18)

Torrebruna - Furci 1-0

Gissi - Real San Giacomo 3-1

Riposa Vasto United

LA CLASSIFICA

Pro Vasto 12

Gissi 10

Aquilotti 9

Atletico Vasto 9

Audax Palmoli 8

Torrebruna 7*

Montazzoli 6*

Furci 6

Real San Giacomo 3

Vasto United 3*

Montalfano 3

Lupi Marini 0

Carpineto Guilmi 0

Real Cupello 0

New Robur 0*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Audax Palmoli - Vasto United

Carpineto Guilmi - Lupi Marini

Furci - Real Cupello

Montalfano - Gissi

Montazzoli - Pro Vasto

New Robur - Aquilotti

Real San Giacomo - Torrebruna

Riposa Atletico Vasto

LA CLASSIFICA MARCATORI