Fuoco nella notte a Palmoli: camion prende fuoco nella rimessa, abitazione dichiarata inagibile

Notte di duro lavoro per i vigili del fuoco di Vasto e del distaccamento volontari di Gissi intervenuti a Palmoli. Ieri sera, poco dopo le 20, il camion parcheggiato nella rimessa di una ditta edile in contrada "piano Marchetti" ha preso fuoco probabilmente per un corto circuito.

Le fiamme hanno subito avvolto il mezzo estendosi a un trattore e a vario materiale edile, tra cui numerose assi di legno, presente nella rimessa; un'automobile alimentata a gpl è stata fortunatamente tirata fuori prima di essere raggiunta dalle fiamme.

I vigili del fuoco dopo ore di lavoro sono riusciti a domare l'incendio e a bonificare l'area. Ingente il bilancio: oltre ai due mezzi distrutti e al materiale andato perso, l'abitazione al piano superiore è stata dichiarata inagibile a causa dei danni al solaio provocati dalla temperatura altissima. Fortunatamente, per gli occupanti, non ci sono state conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Palmoli.