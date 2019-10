Continua la crisi del Cupello, a Spoltore arriva la quinta sconfitta in nove partite

Continua il momento no del Cupello che oggi sul campo dello Spoltore ha rimediato la quinta sconfitta stagionale. Termina 2 a 0 ai danni della formazione di mister Carlucci (che ha dovuto fare a meno degli squalificati Giuliano e Felice) la nona partita nel campionato di Eccellenza che relega i cupellesi al penultimo posto con soli sei punti frutto di una sola vittoria alla prima giornata e tre pareggi.

Per mettere punti importanti in cassaforte il Cupello deve ora sperare nella partita di domenica prossima contro il Martinsicuro, unica squadra con meno punti: è l'ultima in classifica.

In testa il Sambuceto (fermato in casa) è stato superato dal Capistrello che ha vinto di misura sul Miglianico.

LA 9ª GIORNATA

Capistrello - Miglianico 1-0

Chieti - Alba Adriatica 3-1

Il Delfino Flacco Porto - Paterno 5-3

Martinsicuro - Amiternina 1-2

Nereto - Torrese 2-2

Pontevomano - Nerostellati 3-0

Renato Curi Angolana - Penne 3-3

Sambuceto - Acquaesapone 2-2

Spoltore - Cupello 2-0

LA CLASSIFICA

Capistrello 21

Sambuceto 20

Chieti 18

Torrese 16

Spoltore 16

Nereto 15

Alba Adriatica 13

Il Delfino Flacco Porto 13

Acquaesapone 13

Paterno 12

Miglianico 10

Amiternina 9

Pontevomano 9

Renato Curi Angolana 9

Penne 8

Nerostellati 7

Cupello 6

Martinsicuro 4

LA PROSSIMA GIORNATA

Alba Adriatica - Spoltore

Amiternina - Pontevomano

Cupello - Martinsicuro

Miglianico - Renato Curi Angolana

Nerostellati - Capistrello

Paterno - Nereto

Penne - Sambuceto

Torrese - Chieti

Acquaesapone - Il Delfino Flacco Porto