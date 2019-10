Bacigalupo Vasto Marina al 2° posto, goleada del Casalbordino, per il San Salvo solo un pari

Passo Cordone - Bacigalupo Vasto Marina 0-3

Vittoria che vale tre punti pesanti e il secondo posto in classifica in solitaria, alle spalle del Lanciano, quella conquistata ieri dalla squadra di mister Cesario sul campo del Passo Cordone. Ad aprire le marcature è stato il "solito" Michele Cesario, al 14'. Poi, al 36', la squadra della presidentessa Di Benedetto ha raddoppiato con Di Gennaro. Poi, nel secondo tempo, in pieno recupero è arrivata la rete del giovanissimo Ciancaglini. La Bacigalupo continua a crescere, si gode il buon momento e pensa già al prossimo turno, in cui ospiterà l'Ortona, per proseguire in questa striscia vincente.

Casalbordino - Raiano 5-0

I giallorossi hanno rifilato una goleada al Raiano conquistando tre punti buoni per risalire la classifica. Ad aprire la festa del gol è stato Bangura, al 14' del primo tempo, poi Koffi ha raddoppiato al 26'. Nella ripresa subito in gol Di Pasquale, al 4', poi, al 13', il gol di Piccolo. A chiudere i conti con il pokerissimo ci ha pensato Erragh, al 24' del secondo tempo. Netta vittoria, che ripaga i giallorossi del 4-0 rimediato una settimana fa in casa del Vasto Marina ed è un buon viatico per la sfida di domenica prossima a Chieti.

San Salvo - Sant'Anna 2-2

Occasione sprecata per il San Salvo che non riesce a vincere nella sfida casalinga contro il Sant'Anna mancando l'aggancio alla Bacigalupo Vasto Marina al secondo posto. Ad andare per primi in gol sono stati gli ospiti con Torsellini al 42'. Allo scadere Petre, che in precedenza aveva colpito una traversa, trova il gol del pari. Al 58' c'è il vantaggio biancazzurro firmato da Molino ma poi, al 64', è ancora Torsellini a bucare la rete sansalvese su calcio di punizione contestato dai padroni di casa. Negli ultimi 9 minuti più il recupero il Sant'Anna resta in dieci, per l'espulsione di Perinelli - fallo da ultimo uomo su Molino - ma il forcing della squadra di casa non produce l'effetto sperato. Domenica prossima il San Salvo sarà di scena a Bucchianico.

Promozione girone B - L'8ª giornata

Fater Angelini - Bucchianico 2-2

Fossacesia - Villa 1-1

Ortona - Val di Sangro 0-1

Ovidiana Sulmona - Casolana 1-0

Piazzano - River Chieti 1-1

San Salvo - Sant'Anna 2-2

Scafa Cast - Lanciano 1-3



La classifica: 21 Lanciano; 17 Bacigalupo Vasto Marina; 15 San Salvo, Ortona; 14 Casalbordino, Val di Sangro, Fater Angelini; 11 River Chieti, Ovidiana Sulmona; 9 Sant'Anna, Villa, Bucchianico, Raiano; 8 Scafa Cast; 6 Passo Cordone, Piazzano; 5 Fossacesia; 4 Casolana.