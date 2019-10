Alla 7ª giornata arriva la prima vittoria: la Vastese batte 3-1 in rimonta la Jesina

Alla 7ª giornata del campionato di serie D la Vastese riesce, finalmente, a conquistare la prima vittoria. Il cambio di allenatore ha portato i frutti sperati dalla dirigenza biancorossa perchè, con mister Fabio Montani in panchina, Fiore e compagni riescono a imporsi sul campo della Jesina per 3-1. La giornata non era iniziata nel migliore dei modi per la Vastese con la rete di Pierandrei. Ma i biancorossi hanno trovao praticamente subito la rete del pareggio grazie a Giampaolo, abile a sfruttare una sponda di Del Duca su punizione di Fiore.

Su un campo reso pesante dalla pioggia, nel secondo tempo le due formazioni giocano a viso aperto alla ricerca del successo. Ci prova Stivaletta, con tiro che finisce di pochissimo a lato, poi Ricci ha l'occasione buona ma, da due passi, spara alto. Poi è la Vastese ad andare in vantaggio con un tiro scagliato da Palestini poco dopo la linea di centrocampo che ha sorpreso il portiere jesino fuori dai pali. E, al 38', c'è la prima rete stagionale di Shiba che fa calare il sipario sulla partita. Vince la Vastese che, con questi preziosi tre punti conquistati, una vera e propria boccata d'ossigeno, potrà prepararsi al meglio per il turno infrasettimanale.

Mercoledì alle 15 all'Aragona arriva la Recanatese e, la squadra del presidente Bolami, ha tutta l'intenzione di dare continuità a quanto di buono fatto oggi.

Jesina - Vastese 1-3

(37’ Pierandrei, 43’ Giampaolo, 28’st Palestini, 38’st Shiba)

Jesina: David, Martedì, Pasqualini, Riccio,Capone, Ceccuzzi, Cameruccio, Bordo (34'st Parasecoli), Pierandrei (27'st Giovannini), Yabrè, Ricci (42'st Sassaroli). Panchina: Anconetani, Fracassini, Bartolini, Gjuci, Magnanelli, Zannini. Allenatore: Ciampelli

Vastese: Morelli (33'pst Selva), De Meio, Ispas, D’Alessandro, Molinari, Del Duca, Fiore (27'st Shiba), Stivaletta, Palestri, Leonetti (45'st Colitto), Giampaolo (25'st Napolano). Panchina: Colarieti, Iarocci, Di Giacomo, Pagliari, Scutti. Allenatore: Montari

Arbitro: Catallo di Frosinone (Nardi di Taranto e Balestrucci di Barletta)

La 7ª giornata

Forlì - Giulianova 2-2

Francavilla - O.Agnonese 3-1

Isernia - Campobasso 0-1

Jesina - Vastese 1-3

Matelica - Avezzano 3-0

Recanatese - Montegiorgio 3-1

Sammaurese - S.N. Notaresco 2-0

Sangiustese - Castelfidardo 2-0

Santarcangelo - Cesena 0-4

Savignanese - Pineto 1-1

La classifica: 18 Matelica; 17 Sangiustese; 16 Cesena; 15 SN Notaresco; 13 Francavilla, Santarcangelo; 11 Savignanese; 10 Recanatese, Sammaurese; 9 Forlì, Giulianova; 8 Isernia; 7 Montegiorgio; 6 Pineto, Vastese, Campbasso; 5 Jesina; 3 O.Agnonese; 2 Castelfidardo; 1 Avezzano.