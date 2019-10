Turismo: bando da 11 milioni di euro, il 23 ottobre apre lo sportello informativo AssoVasto

"Sarà operativo da martedì 23 ottobre, presso la sede di Assovasto, in Corso Mazzini 641 a Vasto, lo sportello informativo relativo al bando da 11 milioni di euro per imprese operanti in ambito turistico". Lo annuncia una nota dell'associazione degli industriali del Vastese.

"L’avviso pubblico prevede un finanziamento a fondo perduto fino al 60% per investimenti dai 50 ai 150 mila euro per le imprese che svolgono o che intendano svolgere attività di gestione delle strutture turistiche e gli Enti no profit che gestiscono dette strutture esclusivamente per gli associati.

Nello specifico, gli interventi potranno riguardare strutture alberghiere, stabilimenti balneari, parchi di divertimento, ma anche campeggi, villaggi turistici e strutture come residenze di campagna, case per ferie, ostelli, rifugi montani ed escursionistici.

L’obiettivo è quello di finanziare le nuove attività del comparto ma anche l’ammodernamento e la ristrutturazione di quelle esistenti".

"E’ una grande opportunità per il nostro territorio - afferma il presidente di Assovasto Marcello Dassori - che sempre più ha bisogno di utilizzare queste risorse -reali e concrete- per il rilancio economico del comparto turistico".

"Sarà l’occasione per incentivare l’orientamento all’innovazione degli operatori turistici – commenta il direttore generale Giuseppe La Rana. La legge 77 è una opportunità regionale consolidata che porta all’ammodernamento delle strutture, alla valorizzazione degli splendidi luoghi che la natura ci ha regalato ed al miglioramento dell’offerta, declinata anche nella capacità di proporre autentiche e sensoriali esperienze turistiche".

Le candidature vanno inviate entro il 16 febbraio 2019 .

Per contatti è possibile telefonare al numero 0873.366266 o scrivendo alll’indirizzo mail info@assovasto.it.

Lo sportello sarà aperto martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.