Al Futsal Vasto non riesce la rimonta: vince lo Sport Center 4-2

Ancora una sconfitta tra le mura amiche per il Futsal Vasto nel campionato di serie C1. I biancorossi, oggi battuti 4-2 dallo Sport Center, in questo avvio di stagione, hanno rimediato due sconfitte interne riuscendo però a vincere altrettante volte lontano da casa.

La sfida odierna è iniziata subito in salita per la squadra di mister Rossi, andata sotto dopo appena 4 minuti. Lo Sport Center, poi, è riuscito a costruire buone trame di gioco trovando il raddoppio. Il Futsal Vasto resta con un uomo in meno dopo l'espulsione di Colombaro ma, in quel frangente, Di Bello ha trovato il gol per accorciare le distanze.

La squadra di Celano è però riuscita, nella ripresa, a riportarsi sul doppio vantaggio (3-1). I vastesi non si sono persi d'animo e, ancora una volta, hanno accorciato con il gol di La Guardia. Ma, nei minuti finali, quando mister Rossi ha provato a sfruttare il portiere di movimento, gli ospiti sono riusciti a rubare palla e siglare il gol del definitivo 4-2.

Sabato prossimo il Futsal Vasto sarà di scena sul campo del Montesilvano.

La 5ª giornata

Area L'Aquila - Atletico Sambuceto 2-3

Futsal Vasto - Sport Center C5 2-4

Hatria Team - Montesilvano 7-3

Lisciani Teramo - Free Time L'Aquila 3-4

Magnificat - Antonio Padovani 0-6

Orione Avezzano - Atletico Silvi 2-5

riposa: Es Chieti

La classifica: 13 Free Time L'Aquila; 12 Atletico Sambuceto; 9 Orione Avezzano; 8 Hatria Team, Sport Center; 7 Atletico Silvi; 6 Area L'Aquila, Futsal Vasto, Montesilvano; 4 Lisciani Teramo; 3 Antonio Padovani, Magnificat Calcio; 1 Es Chieti.