A Motegi Andrea Iannone scatterà dalla seconda fila

Buone qualifiche per Andrea Iannone a Motegi dove, domani, si correrà il Gran Premio del Giappone, sedicesima tappa della stagione delal MotoGp. Nelle prove ufficiali il pilota vastese della Suzuki ha staccato il 5° tempo - 1'44.832 - piazzandosi in seconda fila. A conquistare la pole position è stato Dovizioso (1'44.590), seguito da Zarco e Milleri. Ad aprire la seconda fila c'è Miller, seguito da Crutchlow e poi Iannone. Sesto Marquez, nono Rossi mentre Lorenzo fuori per infortunio.

La griglia di partenza: Dovizioso, Zarco, Miller, Crutchlow, Iannone, Marquez, Vinales, Rins, Rossi, Bautista, Pedrosa, Nakagami, Smith, P.Espargaro, Petrucci, Syahrin, Morbidelli, Abraham, A. Espargaro, Nakasuga, Redding, Simeon, Luthi, Giuntoli, Torres.