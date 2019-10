A Casalbordino una serata dedicata a Domenico ’Jangol’ Di Risio

"Al tumore preferisco il rumore". È la frase che Domenico Di Risio, dj Jangol, aveva scelto per continuare avanti con il sorriso nella vita nonostante la malattia. Ed è la frase che campeggiava sullo striscione che ha fatto da sfondo alla serata in suo onore organizzata da Damiano Lucci, titolare del Bar La Svolta di Casalbordino, per ricordare l'amico prematuramente scomparso un mesa fa.

Erano in tanti, riuniti nel ricordo di Domenico e della sua grande passione per la musica, insieme alla Silvia e alle sue figlie Giulia e Chiara.

Una serata semplice nel segno della condivisione e del ricordo, con i dj di Casalbordino che hanno messo la sua musica preferita e che hanno lanciato anche un'iniziativa affinchè il nome di Jangol sia sempre legato alla musica. Presto nascerà una web radio con continuare a portare avanti un ricordo affettuoso a ritmo di musica. Inoltre, parte del ricavato della serata di ieri, verrà devoluto in beneficenza, a testimonianza del grande cuore che caratterizzava il 47enne casalese strappato troppo presto alla vita.