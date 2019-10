Sicurezza, la Lega: "A Vasto gli agenti municipali siano dotati di taser"

"Gli agenti municipali vengano dotati di taser, come già avviene nelle grandi città". La Lega chiede che il Comune di Vasto fornisca ai vigili la pistola elettrica che immobilizza la persona colpita.

Il coordinatore cittadino del Carroccio, Michele Lacanale, sollecita "un aumento delle forze dell'ordine in tutti i punti nevralgici della città, garantendo il pattugliamento in qualunque ora del giorno senza pause. Invece termina alle 20 il servizio della polizia municipale, su cui quasi certamente faremo un convegno incentrato sull'organico e sul reale servizio svolto. Non possiamo avere in città ragazzi e ragazze in divisa che fanno solo multe al più sfigato di turno", sostiene Lacanale.

"La Lega - dichiara il coordinatore leghista a Zonalocale - chiede che gli agenti vengano dotati di taser, come avviene già nelle grandi città, per tutelare il cittadino e, soprattutto, per la loro incolumità. E' finito il tempo del portierato. Quindi va dotata la polizia locale di tutti i mezzi necessari, inclusi i manganelli, e si svolgano esercitazioni periodiche nei poligoni di tiro per consentire agli agenti di svolgere al meglio il loro lavoro in ogni tipo di situazione". La Lega chiede anche il potenziamento e l'uso sistematico della videosorveglianza per scoprire gli autori dei reati.