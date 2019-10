Per Lorenzo Peschetola prima convocazione con la nazionale italiana under 16

Prima convocazione in azzurro per Lorenzo Peschetola, giovane calciatore di Cupello che, da due stagioni, veste la maglia dell'Inter. Peschetola sarà con la Nazionale under 16 per le due amichevoli, entrambe contro l'Ucraina, in programma per martedì 23 e giovedì 25 ottobre presso lo stadio Comunale di Abano Terme (PD).

I tecnici azzurri della squadra giovanile, Daniele Zoratto ed Elvis Abbruscato, hanno chiamato il 15enne calciatore nerazzurro insieme ad altri 19 ragazzi che si ritroveranno domenica 21 ad Abano per poi iniziare gli allenamenti lunedì. Per Lorenzo, che ha accolto con grande entusiasmo questa prima chiamata in azzurro, è un altro passo importante in un percorso calcistico in costante crescita.

Elenco dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Elia Priori (Inter);

Difensori: Ramen Cepele (Inter), Andrea Ceresoli (Atalanta), Alessandro Citi (Milan), Filippo Grassi (Atalanta), Federico Moraschi (Atalanta), Francesco Somma (Napoli), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Gabriele Berto (Atalanta), Cesare Casadei (Inter), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Lorenzo Peschetola (Inter), Nicolò Radaelli (Inter), Federico Zuccon (Atalanta);

Attaccanti: Tommaso De Nipoti (Atalanta), Degnand Wilfried Gnonto (Inter), Stephane Henoc N’Bbesso (Milan), Alessio Rosa (Atalanta);

Staff

Coordinatore nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Tecnici federali: Daniele Zoratto, Elvis Abbruscato; Segretario: Alessandro Lulli; Preparatore dei Portieri: Gianmatteo Mareggini; Preparatore Atletico: Luca Coppari; Medico Federale: Federico Fantoni; Fisioterapista: Marco Di Salvo.