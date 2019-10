Per Gaia Smargiassi e il Norbello secondo turno di Ettu Cup in Spagna

Secondo appuntamento di Ettu Cup, competizione europea di tennistavolo, per il Tennistavolo Norbello - Comuni del Guilcer, formazione in cui da quest'anno milita la vastese Gaia Smargiassi. La 14enne pongista nel fine settimana sarà insieme alle sue compagne Magdalena Sikorska e Diana Styhar (in foto con il presidente Simone Carrucciu) con il coach Eliseo Litterio, in Spagna. A Irun (Paesi Baschi) dovranno vedersela, nel gruppo B, con le padrone di casa del Leka Enea Tenis de Mesa, le belghe del TT Dinez e le danesi dell’Hillerød G.I. Bordtennis. L'esordio sarà sabato pomeriggio contro il Dinez, poi, in serata, la sfida contro il Leka Enea e domenica mattina ultimo impegno con l’Hillerød.

Dopo il positivo esordio in Belgio [LEGGI], conclusa con tre vittorie su tre incontri disputati, la squadra norbellese ha tutta l'intenzione di superare anche questo turno di Ettu Cup. Le prime due formazioni di ogni raggruppamento passeranno alla fase successiva della seconda competizione continentale per importanza dopo la European Champions League.