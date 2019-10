"Si faccia un Consiglio comunale straordinario in onore di Lorenzo Peschetola"

Un Consiglio comunale straordinario per esprimere a Lorenzo Peschetola la gratitudine dei suoi concittadini. Il Partito democratico di Cupello chiede che le istituzioni locali riconoscano i meriti del talentuolo calciatore che vestirà la maglia della Nazionale Under 16.

"Appresa la notizia della convocazione del giovane atleta di Cupello, Lorenzo Peschetola - si legge in una nota del Pd - i consiglieri comunali del Partito Democratico Angelo Pollutri e Giuliano Tambelli, hanno richiesto la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario, aperto alla cittadinanza, con invito esteso a tutte le Associazioni sportive presenti sul territorio, per esprimere al giovane atleta e alla sua famiglia, la gratitudine per questa soddisfazione cittadina di orgoglio e di protagonismo nazionale".