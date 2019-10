San Salvo, al via la quarta edizione del concorso di artigianato creativo

C’è tempo sino al 30 novembre per iscriversi alla quarta edizione del Concorso artigianato creativo per accettare manufatti avendo come tema ispiratore “San Salvo, ieri, oggi e domani” organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune di San Salvo.

A presentare l’evento gli assessori alla Cultura Maria Travaglini e alle Attività Produttive Tonino Marcello e Maria Sabatini della Pro Loco. Al concorso possono partecipare privati cittadini, le associazioni e le scuole senza limiti di età per dare libero sfogo alla fantasia avendo come riferimento San Salvo con la sua storia, le sue tradizioni, le sue attività economiche e le varie discipline sportive.

“Lo scopo di questa manifestazione – ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca – è quello di dare visibilità al sapere delle mani per offrire nuovi stimoli agli artigiani e agli artisti del territorio e di quanti hanno una sensibilità artigianale e artistica che fanno della realizzazione del ‘fatto a mano’ un’opportunità per mostrare il proprio ingegno”.

I lavori saranno esposti alla Porta della Terra, sono previsti riconoscimenti a diverse categorie di partecipanti e cerimonia di premiazione il 24 febbraio 2019. Il concorso è stato ideato dalla Pro Loco che ha permesso, come ha ricordato Maria Sabatini, di scoprire tanti talenti locali con lavori che sono vere e proprie creazioni artistiche.

Alla presentazione della quarta edizione erano anche presenti per la Pro Loco Emilio Santoro, Maria Carile, Maria Donata Fini e Marisa Silveri, alcuni dei quali si sono aggiudicati le precedenti edizioni del concorso di artigianato creativo.